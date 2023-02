Baby na 18 uur gered uit metersdiepe put in Thailand

Reddingswerkers in Thailand hebben na een urenlange reddingsoperatie een 1-jarig meisje uit een put van 15 meter diep gered. Het meisje bleek niet ernstig gewond.

Het kind viel maandagavond (plaatselijke tijd) in de put op een cassaveboerderij in het noorden van Thailand, waar haar ouders werken. Achttien uur later wisten de reddingswerkers haar te bevrijden.

De reddingswerkers hoorden het kind roepen, vlak nadat ze was gevallen. Met een camera werd de situatie in de put bekeken. Vervolgens werd met een slang zuurstof in de put gepompt.

Instortingsgevaar

Het meisje is uiteindelijk bevrijd via een gat dat 30 centimeter naast de put werd gegraven. "Het leek in het begin een makkelijke operatie te worden, maar toen we startten met graven stuitten we al snel op harde stenen waar de graafmachines moeilijk doorheen konden komen", vertelt een lokale politicus die bij de reddingsoperatie aanwezig was.

Daarnaast was er het risico dat de put waarin het meisje zich bevond, kon instorten bij de graafwerkzaamheden. Nadat ze uit de put was bevrijd, werd het meisje op een stretcher naar een ambulance gedragen en naar het ziekenhuis gereden. "Ze is nu veilig. Een beetje moe, maar niet ernstig gewond", zegt de politicus.