PSV maakt zich op voor bekerweek: 'Of het nog crisis is bij ons? Is aan jullie'

Of er nu nog crisis is? "Dat is aan jullie", aldus Van Nistelrooij vandaag op een persconferentie richting het bekerduel.

Na die verliespartij op een frisse dinsdagavond was er sprake van crisis bij PSV. Dat ontkende Van Nistelrooij destijds niet: "De druk neemt toe." Daarna werd er gewonnen van Go Ahead Eagles (2-0) en afgelopen zondag gelijkgespeeld tegen Feyenoord (2-2).

Precies twee weken geleden beleefde PSV een rampzalige avond bij FC Emmen. De Eindhovenaren verloren in de eredivisie met 1-0 en eindigden met tien man. PSV krijgt woensdagavond in de achtste finales van de KNVB Beker (18.45 uur) al de mogelijkheid om revanche te nemen. Dit keer op eigen veld.

De eerste drie achtste finales - AZ-FC Utrecht (18.45 uur), De Graafschap-De Treffers (20.00 uur) en NAC Breda-sc Heerenveen (21.00 uur) - zijn vanavond te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

De 46-jarige Van Nistelrooij is in ieder geval tevreden over het resultaat in Rotterdam. "Niet verliezen was het doel." Toch zag hij zijn ploeg wel gehavend uit de strijd komen. Phillipp Mwene (hersenschudding) en Anwar El Ghazi (spierblessure) raakten geblesseerd en Armando Obispo kreeg rood, waardoor zijn morgen ontbreken op de spelerslijst.

De nieuwelingen - Fábio Silva, Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard - zijn wel van de partij. De kans dat zij gaan spelen is groot volgens Van Nistelrooij. De vraag is wel hoe lang. Met name voor Hazard, die tegen Feyenoord scoorde. Hij kan waarschijnlijk geen hele wedstrijd spelen. Van Aanholt maakt volgens de trainer al wel een hele fitte indruk.

Van Nistelrooij zegt dat een zo sterk mogelijke opstelling "het uitgangspunt" is voor morgen, maar dat hij wel al met een schuin oog kijkt naar de kalender. Dit weekend speelt PSV in de eredivisie thuis tegen FC Groningen en volgende week wacht Sevilla in Spanje voor de Europa League. "We kijken naar fitheid en belastbaarheid."

Opstekers

Een opsteker voor PSV is dat Olivier Boscagli na tien maanden terugkeert in de selectie. Hij raakte in april zwaar geblesseerd aan zijn knie. Van Nistelrooij: "Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Het duurt echt nog wel drie, vier maanden voordat je weer op je oude niveau zit."

Ook keert uitgerekend Mauro Junior weer terug in de selectie. Hij was geschorst na een grove overtreding op Emmen-speler Rui Mendes van twee weken geleden. Morgenavond is het aan hem om nu een positieve hoofdrol voor zich op te eisen.