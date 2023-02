Dode en gewonde bij verkeersongeluk op A28 bij Zwolle

Bij een ongeluk op de A28 bij Zwolle-Zuid is vanochtend een 21-jarige vrouw uit Epe om het leven gekomen en een 59-jarige vrouw, eveneens uit Epe, zwaargewond geraakt. Vanwege het ongeluk was de snelweg in de richting Hoogeveen urenlang dicht. In de loop van de middag werd de weg weer vrijgegeven.

Bij het ongeval waren twee vrachtwagens en een personenauto betrokken. De twee slachtoffers zaten volgens de politie in de auto.

Vanwege het ongeluk is een traumahelikopter ingeschakeld: