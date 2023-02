Recordaantal werken van Vermeer koninklijk getoond in Rijksmuseum

"De belangstelling is overweldigend", zegt Elles Kamphuis van het museum. "Cameraploegen van over de hele wereld, van CNN tot Al Jazeera, komen de tentoonstelling vastleggen. Maar ook het publiek weet ons te vinden: in de voorverkoop zijn al 200.000 tickets besteld."

Om aan al die belangstelling tegemoet te komen, verruimt het museum de openingstijden. "We houden de kaartverkoop in de gaten en afhankelijk daarvan bepalen we of het museum nog verder open kan en of we daar voldoende personeel voor hebben."

Vooraf tijdslot reserveren

Net als in de coronaperiode moet iedereen vooraf een tijdslot reserveren, zodat de drukte gereguleerd wordt. Het museum heeft geleerd van de tentoonstelling Late Rembrandt, die meer dan een half miljoen bezoekers trok. Toen kon iedereen vrij naar binnen, waardoor het zo druk werd dat bezoekers klaagden dat ze nauwelijks een glimp van de werken opvingen.

"Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze unieke tentoonstelling op een prettige manier te bezoeken is het museum ook drie avonden per week geopend," zegt Kamphuis.