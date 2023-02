Hof oordeelt in voordeel Volt: partij mocht Gündogan uit Kamerfractie zetten

Het bestuur van de politieke partij Volt mocht Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan uit de fractie zetten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist in het hoger beroep in de zaak tussen Gündogan en haar voormalige partij.

De fractie en het bestuur van Volt schorsten Gündogan in februari vorig jaar na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan spande daarop een kort geding aan en kreeg gelijk van de rechter. Volt moest haar weer toelaten tot de fractie en werd veroordeeld tot het betalen van een voorschot van 5000 euro op een schadevergoeding. In maart zette Volt haar alsnog uit de partij.

Het hof zet nu een streep door de uitspraak. Tijdens de zitting maakte Gündogan duidelijk dat ze niet meer wil terugkeren in de fractie en zich neerlegt bij het beëindigen van haar lidmaatschap. Ze houdt wel staande dat de meldingen van ongewenst gedrag onjuist waren.