Afhandelprobleem op Schiphol blijft: 'Forse loonstijging nodig als duct tape'

Het probleem ligt nu bij de afhandelaren, zegt Schiphol. "Wij zijn bang dat de komende maanden meer personeel zal vertrekken. Het pakket aan arbeidvoorwaarden is, vergeleken met dat van de afhandelaar van KLM, niet aantrekkelijk genoeg." De vakbond, die vaak juist lijnrecht tegenover de luchthaven staat, deelt ditmaal de analyse. Jansen: "We horen van onze leden dat het hetzelfde gaat als vorig jaar, soms zelfs slechter."

Jansen: "Schiphol heeft fors geïnvesteerd in de beveiliging waardoor er veel minder tekorten zijn, alhoewel het nog wel lastig blijkt vrouwelijke beveiligers aan te trekken." Volgens Schiphol zijn 500 van de 850 vacatures gevuld. "We hebben er vertrouwen in dat we er voor de meivakantie nog veel mensen bij hebben", zegt een woordvoerder.

Schiphol spreekt van een structureel tekort van 300 tot 500 medewerkers bij de afhandelaars. Vakbond FNV denkt dat de tekorten zelfs nog hoger liggen. FNV-bestuurder Stijn Jansen: "We waarschuwen al sinds september dat er te weinig mensen zijn om de vliegtuigen te verslepen, ze veilig te laten landen, de check-in te doen, de gate te bemensen en de koffers te sjouwen. Er is weinig geleerd van vorig jaar."

Dus wat Schiphol en de vakbond betreft ligt daar nu de bal. FNV-bestuurder Jansen: "We hebben vorig jaar een gezamenlijke cao afgesproken met de zes grote afhandelbedrijven waardoor in drie jaar tijd het loon van 10 naar 14 euro per uur gaat. Daar waren we toen heel blij mee, maar het is door de inflatie enorm achterhaald. Er moet meer loon bij, maar de afhandelaren en luchtvaarmaatschappijen zeggen 'dat doen we niet' en Schiphol zegt 'dat mogen we niet'."

Schiphol heeft de afhandelaren een lening van 10 miljoen euro aangeboden, zodat zij de lonen versneld kunnen laten stijgen. Daar zouden de afhandelaren geen gebruik van willen maken, omdat ze bang zijn dat ze de kosten niet kunnen doorberekenen aan de luchtvaartmaatschappijen.

'Geen zorgen'

Of dat klopt, is lastig te achterhalen. Zo willen afhandelaren Aviapartner en Swissport niet reageren op vragen van de NOS. Menzies en Dnata waren niet bereikbaar voor vragen. KLM werkt met een eigen afhandelaar, waar volgens Schiphol, de vakbond en KLM zelf vanwege betere arbeidsvoorwaarden minder problemen spelen.

Transavia wil geen uitspraken doen over of zij wel of niet meer zijn gaan betalen aan hun afhandelaar Viggo. Wel zegt de luchtvaartmaatschappij zich geen zorgen te maken om de meivakantie, omdat ze daar vanuit Viggo geen signalen over krijgen.

Een Viggo-woordvoerder dat ook tegen de NOS: "De instroom van personeel loopt volgens schema." Of luchtvaarmaatschappijen bereid zijn meer te gaan betalen voor de afhandeling, blijft onduidelijk: "We zijn met ze in gesprek, maar aangezien het een standaard sectorcao betreft, zullen we als sector gezamenlijk de juiste stappen voorwaarts moeten zetten."

Minder afhandelaren

Schiphol sorteert tegelijkertijd voor op een toekomst met minder afhandelaren. "Wat Schiphol betreft hoeven er niet zo veel op de luchthaven te zijn. We hebben een oproep gedaan aan het kabinet om niet nog meer afhandelaren toe te laten."

Die onzekere toekomst maakt het voor de afhandelaren minder aantrekkelijk om in te gaan op Schiphols lening, want misschien wordt die dus niet terugverdiend. Viggo: "Een lening is geen oplossing voor het probleem. Uiteindelijk zal een eventuele verbetering van de arbeidsvoorwaarden moeten worden betaald door de passagier."

In de tussentijd houdt de vakbond zijn hart vast. "We hebben twee dingen nodig: koersverlegging voor de verre toekomst en duct tape voor nu. Die duct tape is een forse loonstijging. Anders weten we zeker dat het komende zomer weer misgaat."