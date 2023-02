Bennema vertrekt bij Atletiekunie; hij bracht Schippers en Visser naar wereldtop

Trainer Bart Bennema vertrekt bij de Atletiekunie. Hij was vijftien jaar in dienst van de atletiekbond en in die periode begeleidde hij sprintster Dafne Schippers en hordeloopster Nadine Visser naar de wereldtop.

"Ik heb gesprekken met de Atletiekunie gevoerd over een nieuwe rol, maar er zit niks meer tussen", zegt de 45-jarige Bennema over zijn vertrek. Hij werd in 2015 bij het Sportgala gekozen tot Coach van het Jaar.

Bennema was tot het najaar van 2022 bondscoach horden en sprint. De Atletiekunie besloot toen een andere verdeling van de coaching door te voeren, wat Bennema zijn positie kostte. Gesprekken over een andere functie binnen de bond liepen op niets uit.

Wereldtitels Schippers

Bennema vierde grote successen met Schippers, die onder zijn leiding twee wereldtitels op de 200 meter (2015 en 2017) en olympisch zilver op de 200 meter (2016) veroverde. Na de Spelen van Tokio in 2021 vertrok Schippers bij Bennema. Ze stapte over naar Wigert Thunnissen.

Bekijk hieronder hoe Bart Bennema in 2015 werd gekozen tot Coach van het Jaar.