Bekerstrijd in huize Van Hooijdonk: 'Hij gaat eraan, er staat een etentje op'

Voor Sydney, geboren en opgegroeid in Breda en doorgebroken bij NAC, wordt het ook een bijzondere wedstrijd. "Heel speciaal, ik kom voor het eerst terug, ik woon er en mijn familie komt ervandaan. En dan ook nog tégen mijn vader die daar nu een functie heeft. Ik kijk er al een tijdje naar uit, dit is echt een van de mooiste wedstrijden voor mij."

"Ik lag in bed naar de loting te kijken en toen het gebeurde, moest ik erg lachen", vertelt Pierre. "We gingen direct met elkaar appen. 'Je gaat eraan', heb ik gestuurd. Sydney denkt natuurlijk van niet. We hebben er een etentje op gezet, de verliezer betaalt."

Het lot koppelde NAC Breda en sc Heerenveen in de achtste finales aan elkaar en dat betekent dat vader en zoon vanavond om 21.00 uur voor het eerst tegenover elkaar staan. Pierre als commissaris technische zaken van NAC, de nummer elf van de eerste divisie, en Sydney als spits van de Friezen, die achtste staan in de eredivisie.

De eerste drie duels in de achtste finales van de KNVB-beker - AZ-FC Utrecht (18.45 uur), De Graafschap-De Treffers (20.00 uur) en NAC Breda-sc Heerenveen (21.00 uur) - zijn vanavond te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

"Je ziet wel vaker een vader en een zoon in het betaalde voetbal, maar dat het in het veld totaal andere types zijn. Sydney en ik hebben dezelfde positie en veel dezelfde eigenschappen. In die zin zie je echt een 'kloontje' van jezelf op het veld lopen. Natuurlijk maakt dat je enorm trots."

Zo stroomden ze beiden pas op relatief late leeftijd door vanuit de amateurs naar de profs. Pierre: "Het is geen geplaveid paadje geweest voor ons. We hebben veel op instelling en mentaliteit gedaan, extra trainen en investeren in jezelf. Zo ben ik er zelf gekomen en dat heb ik Sydney ook meegegeven."

"Na die loting heb ik echt zo veel reacties gehad", vervolgt Sydney. "NAC is mijn club, ik heb mijn jeugd daar gehad en alles is bekend voor me. Je kent iedereen en in het stadion zitten al je vrienden. Het zal heel apart zijn om naar de tribune te kijken en al die bekenden te zien. Dat heb je normaal niet bij een uitwedstrijd."

Sydney van Hooijdonk nam anderhalf jaar geleden afscheid van NAC, mede door de slechte band met toenmalig trainer Maurice Steijn. Maar van revanchegevoelens is geen sprake bij de aanvaller.

"In dat laatste jaar waren er wat conflicten met de mensen die toen bij de club werkten. Maar die zijn er nu niet meer. Van supporters en andere mensen bij de club heb ik alleen maar liefde gehad, die hebben me altijd gesteund. Vanaf moment één hebben ze me toegezongen en dat zijn ze altijd blijven doen."

Opleving NAC

NAC is onder de nieuwe trainer Peter Hyballa, sinds de winterstop in dienst in Breda, bezig aan een opleving. Na de degradatie in 2019 volgden er een aantal roerige jaren, waarin het met name op bestuurlijk vlak rommelde. Met Hyballa hoopt NAC de wind weer in de zeilen te krijgen.

Pierre: "In de winterstop stonden we veertiende, dat is NAC-onwaardig. Supporters bleven wel komen, maar er waren er steeds meer die met hun rug naar het veld wat zaten te kletsen."

"Dat is triest, want je gunt die mensen succes. Daar moesten ze wel even geduld voor hebben. De club is vorig jaar zomer overgenomen en de afgelopen transferwindow was eigenlijk het eerste moment om te laten zien welke kant het opgaat. Het zal een zware kluif worden om de play-offs te halen, maar ik heb voldoende hoop dat dat gaat lukken."