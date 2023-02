Ook bij BP stromen de miljarden binnen dankzij energiecrisis

Net als bij veel andere olie- en gasbedrijven zijn de inkomsten bij het Britse BP met vele miljarden opgelopen. Los van eenmalige afschrijvingen verdubbelde de winst naar bijna 26 miljard euro.

Onder de streep blijkt BP in 2022 uit te komen op een verlies van 2,3 miljard euro, waar de andere olie-en gasbedrijven de afgelopen week tientallen miljarden winsten rapporteerden. Dat komt vooral doordat BP grote investeringen had gedaan in Rusland.

Het bedrijf moest vanwege de sancties tegen Rusland met name in de eerste maanden van vorig jaar ruim 23 miljard euro afschrijven. Als je alleen naar het laatste kwartaal kijkt, waarin die afschrijving niet meetelt, boekte het bedrijf bijna 11 miljard euro winst.

Extra belasting

De cijfers van BP komen niet als verrassing. Andere gas- en olieconcerns maakten megawinsten bekend bij de presentatie van hun jaarcijfers. Zo verdubbelde Shell zijn winst naar ruim 38 miljard euro, ExxonMobil tikte ruim de 52 miljard euro aan en de teller van Saudi Aramco staat in de eerste 9 maanden al op ruim 120 miljard euro winst.

De bedrijven boeken zulken winsten omdat olie en gas schaarser werden en de grondstoffen die de olie- en gasbedrijven winnen in snel tempo in waarde stegen. De verkoopprijzen lagen dus hoger, terwijl het niet duurder was om het uit de grond te halen.

De bedrijven en hun aandeelhouders zijn blij met de winsten, maar er is ook kritiek, vanuit de milieuhoek bijvoorbeeld, maar ook vanuit de politiek. Daar heerst ongemak omdat door de hoge energieprijzen veel mensen in de financiële problemen zijn gekomen.

BP, een Brits bedrijf, moet in Groot-Brittannië een deel van zijn extra inkomsten afstaan door extra belasting te betalen. Bij Shell zou dat uitkomen op zo'n 2 miljard euro.