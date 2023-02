Omstreden basketballer Irving vindt nieuw NBA-team: Dallas Mavericks

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verhuist Kyrie Irving naar Dallas Mavericks. Hij komt samen met Markieff Morris over van Brooklyn Nets. Spencer Dinwiddie en Dorian Finney-Smith gaan juist van Dallas naar Brooklyn.

Irving was dit seizoen goed voor een gemiddelde van 27,1 punten per duel. Nadat de onderhandelingen op een langer verblijf bij de Nets waren vastgelopen, gaf hij aan te willen vertrekken.

Omstreden

Irving (30) ontpopte zich in de afgelopen vier jaren tot een belangrijke speler voor de Nets, met dit seizoen een gemiddelde van 27.1 punten per wedstrijd.

Toch was hij niet onomstreden bij Brooklyn. Zo was hij een aantal maanden niet speelgerechtigd, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen corona.

Ook werd de pointguard voor acht duels geschorst na het promoten van een documentaire die als antisemitisch beschouwd werd.