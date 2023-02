Na maand vertraging starten energiebedrijven en Rijk met noodfonds energiearmoede

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal noodfonds. Dat Tijdelijk Noodfonds Energie gaat een deel van hun rekeningen betalen deze winter.

Ondanks maatregelen van de overheid, zoals het energieplafond, kampen nog altijd duizenden tot honderdduizenden mensen met te hoge energierekeningen. "De hoge energieprijs raakt mensen met lagere inkomens het meest. Het Noodfonds is in het leven geroepen om juist bij kwetsbare huishoudens de zorgen iets te verminderen", zegt Lodewijk Asscher, kwartiermaker van het fonds.

Het fonds werd vorig jaar aangekondigd en zou in januari van start gaan, maar dat wordt dus een maand later.

Voor wie is het?

Kwetsbare huishoudens zijn in dit geval huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum. Dat is minder dan 2980 euro voor een alleenstaande of 3794 euro voor samenwonenden.

Als zij in de maanden oktober vorig jaar tot en met maart dit jaar een hoge energierekening hebben, kan het noodfonds bijspringen. Ze moeten zich dan wel zelf melden bij het noodfonds.

Daarna werkt het zo: het fonds kijkt naar welk deel van het inkomen opgaat aan energie. Als er van elke 100 euro die er binnenkomt meer dan 13 euro naar gas en elektriciteit gaat, betaalt het fonds de rest.

Voor een alleenstaande met een inkomen van 2900 euro bruto betaalt het fonds dus alle energiekosten boven 377 euro. Stel dat diegene een energierekening van 420 euro heeft, dan betaalt het fonds dus elke maand 43 euro van de rekening.

Bij huishoudens met een inkomen van minder dan 160 procent van het sociaal minimum betaalt het fonds alles boven de 10 procent van het inkomen. Bij een alleenstaande die bijvoorbeeld 2300 euro verdient en een energierekening heeft van 420 euro, betaalt het fonds dus elke maand 190 euro van de rekening.

49 miljoen euro

Het noodfonds is een initiatief van vier grote energiemaatschappijen en de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL. Samen met wat kleinere energiebedrijven stortten zij 24,5 miljoen euro in de pot. De Rijksoverheid legt voor elke euro die het bedrijfsleven inlegt ook een euro in. In totaal zit er dus 49 miljoen euro in het fonds.

Het is nog maar de vraag of dat voldoende is. Als het fonds bijvoorbeeld gemiddeld 100 euro moet bijspringen voor een periode van zes maanden kan het nu maximaal zo'n 82.000 huishoudens helpen, terwijl er volgens onderzoeksbureau TNO honderdduizenden huishoudens zijn met een laag inkomen en een hoge energierekening.

"De praktijk moet uitwijzen of het genoeg is", zegt een woordvoerder van het fonds. "Als het heel hard gaat met de aanvragen gaan we extra financiering proberen te regelen." Ze hopen dan ook dat nog meer private partijen zich zullen melden om het totale bedrag te verhogen.