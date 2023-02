Wekdienst 7/2: Zoeken naar overlevenden in Turkije en Syrië • Richard de Mos aan het woord in rechtbank

Goedemorgen! In de strafzaak tegen Richard de Mos komt de Haagse oud-wethouder zelf aan het woord. Het OM eist een gevangenisstraf van 22 maanden tegen hem, onder meer omdat hij zich zou hebben laten omkopen. En in Utrecht wordt het vuil weer opgehaald, na de staking van afgelopen week.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie eiste vorig week bijna twee jaar celstraf tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Vandaag zullen de politicus en zijn advocaat zich verdedigen tegen de beschuldigingen van deelname aan een criminele organisatie, omkoping en het plegen van meineed.

In de rechtszaak Volt versus Gündogan komt het tot een vonnis in hoger beroep. Voormalig Voltpoliticus Gündogan wil onder meer eerherstel.

Amnesty International komt met een rapport over de lastige situatie van veel gevluchte Venezolanen in Curaçao.

Wat heb je gemist?

Volgens persbureau DPA zijn er door de aardbeving in Syrië zeker 4200 mensen omgekomen, al maken andere media al melding van nog meer slachtoffers.

Het hoofd van de Turkse rampenbestrijdingsdienst zegt dat de bevingen in Turkije alleen al zeker 2921 levens hebben geëist. De Witte Helmen melden dat het in Syrië om zeker 1300 doden gaat. In Turkije zijn bovendien zeker 15.800 gewonden gevallen. Duizenden gebouwen zijn ingestort.

Voor middernacht stond het dodental nog op 3500. De Wereldgezondheidsorganisatie hield er toen rekening mee dat het dodental kon verachtvoudigen.

