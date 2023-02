Ook tijdens presidentschap Trump al Chinese ballonnen boven VS

Ook in de periode dat Donald Trump president van de Verenigde Staten was (2017 tot 2021), zijn er Chinese ballonnen over Amerikaans grondgebied gevlogen. Dat heeft generaal Glen VanHerck gezegd, wie verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Noord-Amerikaanse luchtruim. De ballonnen bleven voor het Pentagon onopgemerkt.

De Chinese ballon die afgelopen weekend werd neergehaald was volgens VanHerck zeker het vijfde exemplaar dat de afgelopen jaren in het Amerikaanse luchtruim is geweest. Andere exemplaren hingen onder meer boven Texas, Florida, Hawaii en Guam, waar de Amerikanen militaire bases hebben.

De recent aangescherpte surveillance van het Amerikaanse luchtruim leidde ertoe dat de ballonnen uiteindelijk zijn opgepikt, zegt Bidens adviseur voor nationale veiligheid Jake Sullivan. Volgens de Amerikanen werden de ballonnen ingezet voor spionage.

"Het was mijn taak om deze dreigingen te detecteren en ik moet toegeven dat we daar niet in zijn geslaagd", gaf VanHerck toe tegenover journalisten van onder meer The Washington Post. Hij spreekt van een "zorgwekkende tekortkoming" die hij wil aanpakken.

Spanningen

Het Witte Huis hamerde er gisteren op dat een conflict tussen China en de VS in niemands belang is. Tegelijkertijd heeft de ontdekking van de ballon afgelopen weekend de diplomatieke verhouding tussen de landen wel verder op scherp gezet. Zo stelde Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken een bezoek aan China uit.

Peking ontkent overigens met klem dat er sprake was van spionage: volgens China was het object bedoeld om metrologische metingen mee uit te voeren.