Neonazi's opgepakt in Baltimore die elektriciteitsnet wilden aanvallen

In de Amerikaanse stad Baltimore zijn twee neonazi's opgepakt die het elektriciteitsnet van de stad wilden aanvallen. De FBI zegt dat ze een racistisch motief hadden. Meer dan de helft van de inwoners van Baltimore is zwart.

De twee verdachten zijn vorige week vastgezet. Een van hen is Brandon Russell, oprichter en voormalig leider van de internationale neonazi-groep The Atomwaffen Division. De andere verdachte is zijn vriendin, van wie een foto gevonden is waarop te zien is dat ze een militaire uitrusting draagt met een hakenkruis en een wapen vasthoudt.

De twee verdachten zouden vijf elektriciteitsstations hebben willen beschieten "met het doel de hele stad te vernietigen". De verdachten ondernamen stappen om "extremistische doelen" na te streven, zegt de FBI.

Er is geen schade gemeld bij de elektriciteitscentrales die ze op het oog hadden. In de afgelopen maanden zijn er in de VS meerdere elektriciteitsstations aangevallen, onder meer in de staten South Carolina en Washington. Daardoor kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. Het is onduidelijk wat toen het motief was.