Inspectie ziet onthutsende omstandigheden op Groningse zorgboerderij

Uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) komt een schokkend beeld naar voren over de gang van zaken op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde (Groningen), waar mensen met een ernstige meervoudige beperking wonen.

Cliënten werden zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld of gestraft als ze iets deden wat zorgpersoneel niet beviel, blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport.

Zo werd het hoofd van een cliënt met pindakaas ingesmeerd, waarna een hond hem aflikte en werd een cliënt in een sloot gezet. Ook werd iemand met zijn hoofd in de wc geduwd en gooiden zorgverleners zand in het bed van een cliënt omdat die de tuin niet goed zou hebben gewied.

Bij een andere cliënt werd een hele sinaasappel in z'n mond geduwd. Vervolgens werd hij aan z'n haren naar achter getrokken. Weer een andere cliënt werd buiten achter het raam gezet vanwege het maken van harde geluiden.

Kleineren

Bewoners van de zorgboerderij werden ook op andere manieren gekleineerd. Zo werden ze uitgelachen, beledigd en vernederd, schrijft de inspectie.

De locatie werd op elf punten getoetst, en voldeed op tien punten niet. Bovendien stelden de bestuurders van de zorgorganisatie zich tijdens het onderzoek van de IGJ niet integer en transparant op. De organisatie moet van de inspectie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 9 februari, alle activiteiten staken.

De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het rollen toen bij de politie meerdere meldingen binnenkwamen over de locatie. Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman maakte heimelijk opnames op de boerderij en confronteerde de zorgaanbieder met de beelden.

Twee cliënten werden op bevel van de IGJ direct overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Als gevolg van de opgelegde sluiting moeten de resterende cliënten nu dus ook elders worden ondergebracht, voor zover dat niet al is gebeurd, schrijft RTV Noord. In totaal werden zes mensen aangehouden.