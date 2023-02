Van der Sar: 'Tijd dat we duidelijkheid gaan scheppen over technisch directeur'

Ajax zit al een jaar zonder technisch directeur, maar als het aan algemeen directeur Edwin van der Sar ligt, is die leemte over uiterlijk twee maanden weggewerkt. Dat liet hij weten in het voetbalpraatprogramma Rondo op Ziggo Sport.

Er ontstond bij de landskampioen een vacature toen technisch directeur Marc Overmars, die sinds 2012 met succes de voetbalzaken in Amsterdam onder zijn hoede had gehad, een jaar geleden het veld moest ruimen na grensoverschrijdend gedrag. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn sindsdien de (tijdelijke) technische managers.

Onlangs kwam daar het ontslag van trainer Alfred Schreuder nog eens bij. Dat probleem werd vlotjes opgelost met een coach vanuit de eigen gelederen. "Er is nu duidelijkheid over de trainer", zei Van der Sar. "John Heitinga blijft dat tot het einde van het seizoen."

Duidelijkheid

"Nu wordt het tijd dat we duidelijkheid gaan scheppen over de functie van technisch directeur. Dat kan iemand van binnen de club worden of van buiten de club. We gaan de functie wel splitsen. De positie van technisch directeur is zoveel groter geworden."

Van der Sar voegde eraan toe dat Ajax wel al met kandidaten gesproken heeft. "Maar daar is niets uitgekomen. Dat had te maken met beschikbaarheid of ze vonden de competitie van een te klein kaliber."