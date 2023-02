Ook Willem II verslaat worstelend FC Eindhoven, Brobbey draaft op bij Jong Ajax

De wedstrijd in Tilburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië , waarbij duizenden doden zijn gevallen. Ozan Kökçü, de Turks-Nederlandse middenvelder van FC Eindhoven, stond geëmotioneerd bij de middencirkel. Dinsdag en woensdag zal er bij wedstrijden in de KNVB-beker ook een minuut stilte worden gehouden.

Door het gemis van die zes punten zakt FC Eindhoven naar plek vier in de eerste divisie. Het gat met Heracles Almelo, dat op plek twee staat, die rechtstreekse promotie naar de eredivisie betekent, is gegroeid tot acht punten. Heracles moet nog een duel inhalen.

FC Eindhoven is het even helemaal kwijt. De ploeg van Rob Penders verloor maandagavond op bezoek bij Willem II met 3-0. De tweede nederlaag in drie dagen, vrijdag gingen de Eindhovenaren al met 4-0 onderuit op bezoek bij FC Dordrecht.

De Tilburgers rolden Eindhoven op voor rust. De bezoekers kwamen goed weg met een 1-0 achterstand. Na rust liet FC Eindhoven zich meer zien, maar een snelle gelijkmaker kwam er niet en het matige voetbal keerde terug. Toen Dani Mathieu, koud in het veld, halverwege de tweede helft de 2-0 maakte, zakte de Eindhovense moed weg. Willem II ging zelfs op zoek naar de derde.

Dat het weer een lastige avond ging worden voor Eindhoven, bleek al na elf minuten. Elton Kabangu troefde Eindhoven-captain Mawouna Amevor af en bediende de andere Willem II-spits Jizz Hornkamp voor de 1-0. Eindhovens beklag bij scheidsrechter Kooij over een vermeende overtreding haalde niets uit.

Vlak voor tijd werd de tweede vernedering voor Eindhoven in drie dagen tijd voltooid. Jeremy Bokila zette sterk door op randje zestien, kapte en draaide wat en schoot raak voor 3-0. Feest in Tilburg. De rest van het duel zongen de Tilburgse fans vakkundig uit op de klanken van Tequila van The Champs, waar 'tequila' hoort, schreeuwde men 'Bokila'.

Door de nederlaag is Almere City over FC Eindhoven heengegaan. Vrijdag treffen beide ploegen elkaar in de 24ste speelronde.

Brobbey bij Jong Ajax

De koploper van de eerste divisie, PEC Zwolle, kwam ook in actie. In Amsterdam, tegen Jong Ajax. En daar trof het een opmerkelijke naam aan in de spits bij de tegenstander: Brian Brobbey, de nummer twee op de topscorerlijst van de eredivisie, de man die Ajax aan het begin van dit seizoen voor 16 miljoen euro terugkocht van Red Bull Leipzig.

Brobbey maakte er tot dusver tien op het hoogste niveau, zondag nog twee zelfs in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, toen hij twintig minuten voor tijd inviel.

Dat weerhield interim-hoofdtrainer John Heitinga er niet van om de spits een helft mee te laten doen tegen PEC. Brobbey scoorde niet. Niemand scoorde overigens, de wedstrijd eindigde in 0-0. Ajacied Christian Rasmussen kwam nog het dichtstbij, maar zijn penalty in de 91ste minuut ging mis.