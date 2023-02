Google gaat met eigen chatbot strijd aan met ChatGPT

Iets meer dan twee maanden nadat de door Microsoft gesteunde tekstgenerator ChatGPT aan de wereld werd gepresenteerd, heeft Google een rivaal aangekondigd. De zoekgigant hoopt met 'Bard' de voorsprong die ChatGPT heeft genomen, teniet te kunnen doen.

Topman Sundar Pichai belooft in een blogpost dat de chatbot informatie op internet verzamelt om een "snelle en kwalitatief hoge reactie" te geven.

Als voorbeeld wordt gesteld dat je straks aan Bard kunt vragen om aan een 9-jarige uit te leggen welke nieuwe ontdekkingen NASA's James Webb Telescoop heeft gedaan of wie de beste voetbalspitsen zijn.

Paar weken wachten

Waar ChatGPT direct voor iedereen te gebruiken was, waardoor het in zeer korte tijd heel veel aandacht kreeg, pakt Google het anders aan. Het grote publiek zal nog even moeten wachten met het vergelijken van Bard met ChatGPT. De techgigant stelt het gebruik in eerste instantie alleen open voor 'vertrouwde testers'. Wie dit zijn, is nog onduidelijk. Over een paar weken wordt Bard breder beschikbaar gesteld, voor wie precies is nog niet bekend.

Daarnaast zegt Google in eerste instantie de computerkracht die het per vraag ter beschikking stelt, te zullen beperken. Daardoor kunnen volgens de techgigant meer mensen er tegelijkertijd gebruik van maken.

Ook benadrukt het bedrijf dat het in de gaten gaat houden of de antwoorden van Bard van hoge kwaliteit en veilig zijn, en kloppen met de werkelijkheid. Het laatste wat het bedrijf nu kan gebruiken is een chatbot die bijvoorbeeld racistische uitspraken doet, dat zou een PR-nachtmerrie zijn. Dit moet goed gaan.

Al jaren is Googles positie als dé zoekmachine onaantastbaar. Maar ChatGPT heeft laten zien dat dat niet altijd zo hoeft te blijven. In plaats mensen te verwijzen naar linkjes - de kern van wat Google doet - geeft ChatGPT gelijk het hele antwoord. Dat gebeurt nog lang niet altijd foutloos, maar de maker van de chatbot, OpenAI, werkt aan een nieuwere en betere versie.

Genoeg reden voor Google om alarm te slaan. The New York Times schreef in december dat topman Pichai "code rood" heeft afgekondigd. Dat geeft aan hoe groot de urgentie binnen het bedrijf is. Ook heeft het bedrijf ervoor gekozen om dit nieuws nu naar buiten te brengen en niet pas tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie in juni - vaak het toneel van de grootste jaarlijkse ontwikkelingen.

Concurrentie van Bing

Google zal met argusogen kijken naar de innige samenwerking tussen de maker van ChatGPT, OpenAI, en Microsoft.

De techgigant - en tevens maker van zoekmachine Bing - heeft onlangs 10 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI en is van plan om de chatbot te integreren in onder meer de zoekmachine. Genoeg reden voor Google om dit uiterst serieus te nemen, er staan potentieel vele tientallen miljarden dollars aan advertentie-inkomsten op het spel. Topman Pichai zegt dat er meer nieuwe functies voor Googles zoekmachine op komst zijn.

De techgiganten buitelen inmiddels over elkaar om zo snel mogelijk een pers-event te houden om hun plannen verder toe te lichten. Microsoft houdt morgen zo'n event, Google woensdag.