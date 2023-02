Dreun voor pas teruggekeerde Pröpper: seizoen voorbij door gescheurde kruisband

Davy Pröpper heeft anderhalve week na zijn officiële rentree als profvoetballer een zware knieblessure opgelopen. Bij de 31-jarige middenvelder van Vitesse werd tijdens een mri-scan een gescheurde voorste kruisband geconstateerd.

Vitesse meldt dat het seizoen van Pröpper voorbij is. Normaal gesproken staat voor een gescheurde kruisband zes tot negen maanden herstel.

Pröpper was afgelopen zaterdag in het competitieduel van Vitesse met FC Emmen (2-2) basisspeler en moest na 70 minuten worden vervangen. De 19-voudig international liep toen hinkend het veld af.

De blessure is voor Pröpper een flinke dreun, nadat hij in het najaar van 2022 had besloten om het leven als profvoetballer weer op te pakken. Hij had eind 2021, toen nog in dienst van PSV, nog de beslissing genomen om zijn leven als profvoetballer voor gezien te houden.

Zorgvuldig opgebouwd

Volgens Vitesse had Pröpper zijn fitheid zorgvuldig opgebouwd met onder meer negen trainingsweken en drie oefenwedstrijden. De voetballer maakte vervolgens op 28 januari zijn comeback tijdens een invalbeurt in de uitwedstrijd van Vitesse tegen sc Heerenveen.

"Hij is uiteraard aangeslagen en zal tijd nodig hebben om dit nieuws te verwerken", aldus technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse.