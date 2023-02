Marsch (Leeds) en Breitenreiter (Hoffenheim) vliegen eruit, Queiroz coach Qatar

De transfermarkt voor spelers mag dan sinds een week gesloten zijn, voor trainers blijven het roerige tijden. Zo vloog Jesse Marsch er na de nederlaag van zondag tegen concurrent Nottingham Forest uit bij Leeds United, dat in de Premier League strijdt tegen degradatie.

De 49-jarige Amerikaan volgde een jaar geleden de Argentijn Marcelo Bielsa op bij Leeds, dat in 2020 na zestien jaar was teruggekeerd op het hoogste niveau in Engeland en daar weer uit dreigde te verdwijnen. Marsch hield de club in de Premier League, maar was nu zelf in zwaar weer terechtgekomen.