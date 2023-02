De Graafschap-trainer Poldervaart in ziekenhuis opgenomen, 'zeker niet' bij bekerduel

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart is maandag opgenomen in het ziekenhuis. De club uit Doetinchem meldt dat de 52-jarige oefenmeester daar in de nacht van maandag op dinsdag moet blijven om "verschillende testen te ondergaan".

"Afgelopen zondag kregen we van Adrie het bericht dat hij ziek was en de training niet zou kunnen leiden", aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp op de clubwebsite. "Op basis van de klachten van Adrie en in overleg met hem hebben we besloten dat hij rust zou nemen. Vandaag is hij opgenomen in het ziekenhuis."

"Het is niet bekend wanneer Adrie weer op de club zal kunnen zijn, maar vanwege de ziekenhuisopname is hij zeker niet aanwezig bij ons bekerduel van morgenavond. Namens iedereen bij De Graafschap wensen wij Adrie veel beterschap en sterkte", aldus Ostendorp.

De Graafschap neemt het dinsdagavond in de KNVB-beker op tegen De Treffers. De 'Superboeren' presteren met een veertiende plaats teleurstellend in de eerste divisie. Vrijdag werd nog in eigen huis verloren van Telstar. De positie van Poldervaart stond als gevolg daarvan flink onder druk.