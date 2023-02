Amerikanen zoeken verder naar brokstukken Chinese ballon

De Amerikaanse kustwacht heeft tien zeemijl voor de kust van de staat South Carolina een tijdelijke veiligheidszone ingesteld. Schepen mogen daar niet zonder toestemming varen en volgens de autoriteiten is dat "om het publiek te beschermen tegen mogelijke gevaren in verband met fysieke objecten".

In het gebied drijven waarschijnlijk de restanten van de zaterdag neergehaalde Chinese ballon, die volgens de Amerikanen bedoeld was om te spioneren. De Chinezen ontkennen dat met klem en zeggen dat het gaat om een instrument voor onder meer meteorologisch onderzoek.

De kwestie met de Chinese ballon leidt tot oplopende spanningen tussen beide landen. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken stelde zijn bezoek aan China al uit. Hij zou gisteren en vandaag praten over onder meer Taiwan.

Zoektocht naar brokstukken

De Amerikaanse luchtmacht hield de koers van de ballon in de gaten en wachtte tot het gevaarte over de oceaan voer. Een Amerikaanse F-22 haalde met een raket de ballon neer. Sindsdien zoeken de marine, de kustwacht en de luchtmacht naar de brokstukken die mogelijk meer kunnen vertellen over het doel van de Chinese ballon.

De maatregel in de wateren bij South Carolina zijn van kracht tot en met 18 februari.

Kijk hier naar het neerhalen van de ballon en de reactie van president Biden: