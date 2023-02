Eisen in krappe arbeidsmarkt versoepeld, maar in de bouw nog niet zo makkelijk

Om in deze krappe arbeidsmarkt de juiste mensen te vinden, versoepelen werkgevers steeds vaker de functie-eisen, zo werd vanochtend duidelijk uit onderzoek van het UWV. Vooral in de bouw is het moeilijk vacatures in te vullen. Maar in die sector is het oplossen van de krapte niet zomaar gedaan, blijkt uit een rondgang van de NOS langs grote bouwbedrijven.

"Er is al sinds 2015 een tekort aan personeel, maar dat tekort is de laatste jaren toegenomen", vertelt een woordvoerder van bouwbedrijf Dura Vermeer. Het personeelstekort is niet alleen schadelijk voor de bedrijven in de sector, maar heeft ook nadelig effecten voor de consument, zegt hij.

"Projecten worden uitgesteld en kunnen soms helemaal geen doorgang vinden. Daardoor worden niet alleen minder woonhuizen opgeleverd, maar doordat arbeid duurder is, schieten ook de prijzen omhoog."

Basisschoolleraar

Om personeel te werven worden sommige functie-eisen versoepeld, herkent ook brancheorganisatie Bouwend Nederland. Zo wordt minder streng gekeken naar het opleidingsniveau. Maar dat kan niet voor elke functie, tekent een woordvoerder daarbij aan.

"Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen kantoorpersoneel en bouwpersoneel. Op de bouwplaats gelden wettelijke voorschriften waaraan voldaan moet worden om de veiligheid te waarborgen. Die functie-eisen kunnen we dus niet zomaar verlagen."

Voor bepaalde kantoorbanen is het wel mogelijk om de functie-eisen tegen het licht te houden, stelt Bouwend Nederland. "Een studie bouwkunde duurt vier jaar, maar een hoop kan je ook intern en in de praktijk leren."

Bij Ballast Nedam zijn ze het daarmee eens. "Een van onze werknemers was leraar op een basisschool. Die heeft bij ons een opleiding elementaire bouwkunde gevolgd. Inmiddels adviseert hij klanten voor de uitbouw van hun woning en helpt bij het ontwerp daarvan."

Twintig talen

Ook proberen bedrijven mensen te bereiken die de Nederlandse taal niet beheersen. "De benodigde opleidingen worden sinds kort in twintig talen aangeboden zodat bijvoorbeeld ook statushouders ingezet kunnen worden. Dat gebeurt ook regelmatig", zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland.

Het tekort aan personeel in de bouwsector stuwt innovatie, zeggen verschillende bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt is een extra stimulans om meer te automatiseren en digitaliseren, zegt een woordvoerder van Heijmans. Bij dat bedrijf staan op dit moment 300 vacatures open. "Hierdoor heb je uiteindelijk minder mensen nodig en is er ook ruimte voor anders opgeleide mensen."

Drones

Bij Dura Vermeer worden veel inspecties tegenwoordig uitgevoerd met drones, zegt een woordvoerder. Ook kunnen robots bouwwerkzaamheden verrichten. "Voorheen hadden we voor bepaalde inspecties vijf mensen nodig, nu is dat er nog maar één."

Het einde van het personeelstekort in de bouwsector is volgens Bouwend Nederland nog niet in zicht. De komende twee jaar zal de krapte iets minder worden, verwacht de brancheorganisatie, onder meer door inflatie en het stikstofprobleem. Maar ze verwachten dat het tekort tot en met 2030 zal aanhouden.