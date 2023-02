Proces tegen democratische activisten 'Hong Kong 47' van start

Vandaag is in Hongkong een proces van start gegaan tegen 47 vooraanstaande politici en activisten. Ze worden verdacht van een poging tot het omverwerpen van het stadsbestuur. Het is de grootste zaak sinds in 2020 onder druk van China de strenge staatsveiligheidswet werd ingevoerd.

31 van de 47 beklaagden hebben aangekondigd dat ze schuld zullen bekennen, de zestien anderen zeggen onschuldig te zijn. Wie schuld bekent kan tot een derde strafvermindering krijgen en dat kan oplopen tot een halvering van de straf voor degenen die tegen de anderen willen getuigen.

Onder de groep van 47 zijn prominente actievoerders zoals de voormalige studentenleider Joshua Wong, jurist Bennie Tai en activiste Gwyneth Ho. Ze spelen alle drie al jaren een actieve rol in de pro-democratiebeweging. Ze riskeren een gevangenisstraf van minimaal vijf jaar en maximaal levenslang.

'Illegale voorverkiezingen'

Concreet worden de 'Hong Kong 47' beschuldigd van het organiseren van de illegale voorverkiezingen voor het parlement van Hongkong. Ze hoopten op die manier de kans om pro-Pekingkandidaten te verslaan zo groot mogelijk te maken en zo een meerderheid in het parlement te behalen. Vanuit daar zouden ze het doorvoeren van belangrijke wetten kunnen dwarsbomen.

Een Hongkongse minister waarschuwde dat de voorverkiezingen in strijd waren met de nieuwe veiligheidswet. Toch brachten meer dan 600.000 mensen hun stem uit, onder andere op Wong. Hij en elf anderen werden uitgesloten van deelname aan de officiële verkiezingen, omdat ze zich zouden inzetten voor een onafhankelijk Hongkong. De net van kracht geworden wet verbood dat. Uiteindelijk gingen de verkiezingen niet door, volgens de autoriteiten vanwege de corona-uitbraak.

Kroonkolonie

Hongkong was een Britse kroonkolonie, tot de havenstad in 1997 werd overgedragen aan China. Vanaf dat moment zou de stad volgens het principe 'Een land, twee systemen' worden bestuurd waardoor Hongkong een beperkte mate van autonomie zou behouden. Daaronder vielen onder andere een eigen economisch systeem en beperkte democratische vrijheden, met algemeen kiesrecht als doel.

Dat kwam er niet en de afgelopen jaren heeft de Chinese overheid de vrijheden steeds verder ingeperkt. Het huidige bestuur van Hongkong loopt helemaal in de pas met de regering in Peking. Van democratische grondbeginselen als persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen is weinig meer over.

Het proces zal naar verwachting 90 dagen duren.