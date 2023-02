Parlementaire coronacommissie sluit de rijen: we gaan 'keihard' aan het werk

De commissie die onderzoek doet naar de gang van zaken tijdens de coronacrisis gaat in ongewijzigde samenstelling door met haar opdracht. Ook de leden Van Haga (Groep Van Haga) en Van Houwelingen (Forum voor Democratie) blijven in de commissie. Vorige week werden berichten naar de media gelekt dat een deel van de commissie het tweetal vandaag zou vragen op te stappen, maar dat is vandaag niet gebeurd.

Volgens voorzitter Mariëlle Paul (VVD) stapt er niemand op en gaat de hele commissie "keihard" aan het werk met de onderzoeksopdracht. Volgens Paul was er vandaag "een goed gesprek". De commissie was urenlang bijeen in een zaal in het Kamergebouw.

Vorige week ontstond heibel in de commissie: een deel van de leden vond dat Van Houwelingen en Van Haga zich niet aan afspraken hielden om debatten over corona niet meer bij te wonen, nu ze lid zijn van de onderzoekscommissie. Toen ze toch het woord voerden in zulke debatten, werd door andere leden van de commissie naar NRC gelekt dat ze vonden dat de twee moesten op stappen. Andere leden van de commissie zijn weer boos over dat lekken.

Over dat lekken is vandaag wel gesproken, bevestigt voorzitter Paul tegen de NOS. Er is afgesproken dat dat niet meer gebeurt, aldus Paul, die verder niet wilde ingaan op inhoudelijke vragen. Ook de andere leden van de commissie wilden na afloop niets zeggen.

'Alle geluiden'

Paul is voorzitter van de commissie sinds de vorige voorzitter die taak neerlegde. Khadija Arib (PvdA) vertrok uit de Kamer en de commissie na beschuldigingen over haar vroegere functioneren als Kamervoorzitter. Juist toen haar beoogd voorzitterschap van de onderzoekscommissie bekend werd, kwamen die aantijgingen naar buiten. Arib sprak van een lastercampagne en een politieke afrekening, en stapte op als Kamerlid en dus ook als commissielid.

Bij het van start gaan van de coronacommissie had Arib gezegd dat er in de commissie ruimte moest zijn "voor alle geluiden". De samenstelling van de commissie werd door sommigen als opmerkelijk gezien omdat Forum voor Democratie er ook in zit. De partij ziet corona als griepje en keerde zich tegen het vaccinatiebeleid. Ook de Groep Van Haga en de PVV hadden meermaals flinke kritiek op de beleidskeuzes tijdens de pandemie.