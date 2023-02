Dierenopvang vraagt voedselhulp na redden 417 cavia's uit rijtjeshuis

Dierenopvang Stichting Flappus in Zwolle roept mensen op voedsel voor cavia's te doneren. De opvang redde samen met andere instanties 417 cavia's uit een rijtjeshuis, en heeft niet de middelen om voor alle dieren voedsel te kopen.

Een deel van de zeugjes is zwanger. Daarom verwacht de stichting over een poosje nog meer cavia's te hebben: "We houden ons hart vast hier. Een kleine rekensom leert dat we over een week of twee waarschijnlijk rond de duizend cavia's hebben rondlopen", vertelt eigenaar Carl Withaar aan RTV Oost.

Er is vooral behoefte aan weidehooi, kruiden en groenten zoals paprika, witlof en andijvie. Vanwege de drukte bij de opvang kunnen medewerkers het voer niet zelf ophalen, aldus de stichting.

Luchtweginfecties

Een deel van de cavia's heeft een schimmelziekte of luchtweginfectie, blijkt uit onderzoek van een dierenarts. Ze zitten in quarantaine en worden behandeld. Als de dieren gezond zijn verklaard zullen ze ter adoptie worden aangeboden. De zeugjes zullen eerst bevallen en hun jongen grootbrengen, voordat ze worden aangeboden.

De eigenaar van de woning waar de dieren zijn aangetroffen, schakelde zelf de hulp van de stichting in. Ze fokte de dieren "omdat ze dat leuk vond", laat de stichting weten. Volgens de regionale omroep is haar hulp aangeboden.