Skiester Brignone verovert na olympisch brons nu WK-goud op combinatie

Federica Brignone heeft in Courchevel Méribel het eerste nummer op de WK skiën gewonnen. De 32-jarige Italiaanse was in Frankrijk de beste op de combinatie en pakte daarmee haar eerste titel in die skidiscipline. Bij de Winterspelen in Peking moest ze genoegen nemen met brons.

Brignone was de snelste in de Super G, maar dat is lang niet altijd een garantie voor succes. Meestal weten de slalomspecialisten het gat weg te werken. Die lieten het nu echter massaal liggen, al rukte Wendy Holdener, de nummer twee van de Spelen, nog wel van de elfde plaats op naar zilver. Het brons was voor de Oostenrijkse Ricarda Haaser.

Mikaela Shiffrin had na driekwart slalom de op de Super G opgelopen 0,96 seconde achterstand op Brignone goedgemaakt en was op weg naar de eindzege, toen de wereldkampioene op drie poorten van het einde met één ski langs de verkeerde kant van de stangen ging.