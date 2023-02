STAP-regeling aangepast, eind deze maand weer van start

Minister Van Gennip zegt dat "hoe vervelend het ook was om mensen teleur te moeten stellen" de tijdelijke stop nodig was. "Het is belangrijk dat de regeling blijft doen wat die moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. Tegelijkertijd moet misbruik en oneigenlijk gebruik tegen worden gegaan."

Volgens het kabinet kon het niet anders en was er tijd nodig om regels in te voeren die het oneigenlijk gebruik zouden tegengaan.

Eind vorig jaar besloot het kabinet de regeling tijdelijk stil te leggen nadat duidelijk was geworden dat miljoenen van de subsidies maar bij een kleine groep aanbieders terechtkwam. Dit was tot onvrede van particuliere aanbieders van opleidingen, die van een "zeer beroerde timing" spraken. Sommige opleidingsinstituten hadden al allerlei voorbereidingen getroffen om na 2 januari nieuwe groepen cursisten te verwelkomen.

Er komt per 28 februari een maximum van 300 toekenningen per opleiding en aanbieders van snoepreisjes en cadeaus worden aangepakt, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per mei 2023 wordt de definitie van scholing nog verder aangescherpt.

Wat is het STAP-budget?

De STAP-regeling startte vorig jaar. In maart vorig jaar konden mensen voor het eerst 1000 euro subsidie aanvragen om opleidingen (deels) te bekostigen die hun arbeidsmarktpositie versterken. In 2022 was er 160 miljoen, verdeeld over vijf aanvraagrondes. Die waren allemaal snel vergeven.

Voor 2023 is er 200 miljoen euro beschikbaar. Dat geld zou verdeeld worden over zes rondes, maar dat worden er dus vijf. Iedereen tussen de 18 en de AOW-leeftijd mag het geld aanvragen. De opleiding moet wel in het STAP-register staan.

Het STAP-budget is in de plaats gekomen van de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken bij de belastingaangifte.