Van spierblessure herstelde Van de Zandschulp van de partij in Rotterdam

Een optreden in het Davis Cup-duel met Slowakije liet Botic van de Zandschulp afgelopen weekeinde nog even aan zich voorbij gaan, maar de net van een beenblessure herstelde tennisser zal over een week wel van de partij zijn bij het ABN AMRO Open in Rotterdam.

De nummer 35 van de wereldranglijst - en daarmee de hoogst geklasseerde Nederlander - liep een maand geleden bij een toernooi in het Indiase Pune een scheurtje in een bovenbeenspier op. Hij speelde daarna nog op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde werd geklopt door landgenoot Tallon Griekspoor, maar nam daarna de tijd voor het herstel van de kwetsuur.

Ook geen Montpellier

Van de Zandschulp was wel geselecteerd voor het Davis Cup-treffen met Slowakije, dat Nederland met 4-0 won, en trainde ook met het team mee, maar bleef uit voorzorg aan de kant in Groningen. Ook voor het toernooi in Montpellier, dat oorspronkelijk voor deze week op zijn programma stond, heeft hij zich afgemeld.

Van de Zandschulp hoopt daardoor optimaal op de baan te kunnen verschijnen in Ahoy, waar hij ook zal dubbelen met Griekspoor. Tim van Rijthoven is de derde Nederlander die zich verzekerd weet van een plaatsje in het hoofdtoernooi.