Overleg Emmen en KNVB levert niets op: seksshop komende tijd niet op shirt

FC Emmen mag ook de komende maanden niet voetballen met de naam van een online seksshop op haar shirts. Vorige week verbood de voetbalbond KNVB de deal tussen het bedrijf en de Drentse club.

Er kwam veel kritiek op de beslissing van de bond. Maar ondanks de kritiek blijft de KNVB bij zijn standpunt dat het niet gepast is dat Emmen voor een shirtsponsor kiest die 'in verband kan worden gebracht met de seksindustrie', aldus de voetbalbond.

In het sponsoringsreglement dat de bond hanteert staat onder andere dat sponsoring niet in strijd mag zijn mag met 'de goede smaak of het fatsoen'.

December bespreking

Wel leverde het gesprek tussen FC Emmen en de bond een opening op. In december gaat de KNVB samen met de clubs de regelingen bespreken. "We zullen praten over welke sponsor-uitingen we reglementair willen toestaan in het betaald voetbal", aldus Eric Gudde, directeur betaald voetbal.

"Hierbij willen we de reglementen zo duidelijk mogelijk hebben en open normen die nader moeten worden ingevuld door het bestuur voorkomen."