A7 tussen Joure en Sneek weer open voor autoverkeer

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure wordt in de loop van de middag weer geopend voor verkeer, meldt Omrop Fryslân.

Dat is eerder dan verwacht. Rijkswaterstaat ging ervan uit dat de weg pas half februari weer open kon. In beide richtingen is één rijstrook beschikbaar. Daar mag 50 kilometer per uur worden gereden.

De A7 tussen Sneek en Joure ging in december 2022 dicht, omdat een segment van de tunnel door druk van grondwater omhoogkwam. Rijkswaterstaat stabiliseerde het omhoogkomende tunneldeel met 10.000 grote zandzakken. Het segment is daardoor zo goed als helemaal teruggezakt naar zijn oorspronkelijke positie.

In de middenberm en zijkanten van de tunnel zijn intussen stalen rijplaten en betonblokken geplaatst om het tunnelsegment te stabiliseren.