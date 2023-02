Politie vindt bij toeval bijna 1000 kilo grondstof voor speed

Op een industrieterrein in Roosendaal heeft de politie 975 kilo BMK (benzylmethylketon) in beslag genomen in een loods. BMK is een grondstof die wordt gebruikt bij de productie van de harddrug speed.

De politie ontdekte de BMK zaterdagavond bij toeval. Patrouillerende agenten zagen dat er bij de loods licht brandde en dat de roldeur openstond.

Een man zag de politie en deed de roldeur naar beneden. De agenten hadden de indruk dat hij zich betrapt voelde en reden hun auto onder de roldeur zodat die niet verder dicht kon. Vijf mensen in het pand sloegen meteen op de vlucht, schrijft Omroep Brabant.

In de loods vonden de agenten de BMK. Ook lagen er honderden rollen met stof die wordt gebruikt voor het bekleden van meubels. Die waren eerder dit jaar gestolen.

Er is niemand aangehouden.