Lelylijn in nieuwe fase, maar aanleg nog allerminst zeker

Wat verwacht je van een spoorlijn tussen Groningen en Lelystad? Hoe snel zouden de treinen moeten rijden? En hoeveel mensen mogen overlast hebben van de lijn?

Het zijn vragen die vanaf vandaag voorliggen in het zogenoemde participatietraject van de Lelylijn. Hoewel nog lang niet zeker is of de spoorlijn er ook echt komt, kunnen inwoners nu al laten weten hoe en of ze de Lelylijn voor zich zien. En dat is voor het eerst in dit stadium, bij een groot project als een spoorlijn.

"Inwoners en belanghebbenden krijgen niet de platte vraag: bent u voor of tegen?", vertelt infrastructuur-staatssecretaris Vivianne Heijnen. "Maar we willen echt weten wat de voorkeuren zijn. Zodat de plannen bij het inbrengen al meteen op steun kunnen rekenen."

Hoe duur?

Toch betekent deze nieuwe fase niet per se dat de aanleg van de spoorlijn van Noord-Nederland naar de Randstad ook echt dichterbij is. In het regeerakkoord staat dan wel dat het kabinet drie miljard euro vrijmaakt voor de aanleg, maar dat is bij lange na niet genoeg. Ook een mogelijke subsidie vanuit Europa gaat dat gat niet dichten. Schattingen voor de aanleg lopen uiteen tussen de zes en twaalf miljard euro.