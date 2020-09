Schrijver Sam - Raad eens hoeveel ik van je hou - McBratney overleden

Schrijver Sam McBratney, van het prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou, is overleden. Hij is 77 jaar geworden.

De in Noord-Ierland geboren auteur overleed afgelopen vrijdag, maakte zijn uitgeverij Walker Books bekend.

Het kinderboek uit 1994 waarin Hazeltje en Grote Haas hun liefde voor elkaar beschrijven, werd in 57 talen vertaald. Van het boek, met illustraties van Anita Jeram, werden zo'n 50 miljoen exemplaren verkocht.

"Ik hou van jou tot aan de maan en terug", is vermoedelijk de bekendste zin. Over het avontuur van de twee bruine hazen is ook een tekenfilm en een toneelstuk gemaakt.

'Luchtig verhaaltje'

McBratney noemde het wereldberoemde boek zelf eens een "luchtig verhaaltje dat een groot en een klein iemand moet helpen om samen plezier te beleven". Hij had verwacht dat het na vijf, zes jaar al niet meer te koop zou zijn, zei McBratney in een interview met Reading Rockets.

Een vervolg op het verhaal wordt eind deze maand verwacht. Dat boek, waarin Hazeltje een nieuwe vriend maakt, heet Wil je mijn vriend zijn.

McBratney schreef ruim vijftig boeken. Hij was leraar voordat hij zich volledig toelegde op het schrijven.