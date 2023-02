Ruim 2300 doden en vele duizenden gewonden bij aardbevingen Turkije en Syrië

President Erdogan sprak eerder van de zwaarste beving sinds 1939. Die had een vergelijkbare kracht als die van vannacht. Qua slachtofferaantal was er in 1999, voor zover nu bekend, een zwaardere beving. Die beving van 7,4, bij Izmit, eiste meer dan 17.000 levens, en volgens sommige schattingen vielen er meer dan 30.000 doden.

Het dodental van de aardbeving vannacht en de naschokken in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 2300 doden. Het hoofd van de Turkse rampendienst zegt dat er in zijn land meer dan 1500 mensen zijn omgekomen. Naar schatting zijn er vele duizenden mensen gewond geraakt.

Er wordt in het rampgebied nog met man en macht gezocht naar overlevenden. In Zuid-Turkije zijn zeker duizenden gebouwen in tien grote steden ingestort als gevolg van de aardbeving met een kracht van 7,8. In de kustplaats Iskenderun is een ziekenhuis ingestort. Daardoor zijn andere ziekenhuizen in de regio overvol, melden Turkse media.

De omvang van de schade na de aardbeving in Turkije wordt steeds duidelijker. Er zijn zeker 500 doden en duizenden gewonden gevallen. Er wordt gevreesd dat dat aantal nog zal oplopen; in zowel Turkije als Syrië liggen nog veel mensen onder het puin. - NOS

De VS heeft eveneens teams klaar staan om naar Turkije af te reizen. Ook de Israëlische premier Netanyahu heeft aangekondigd noodhulp te sturen naar Turkije en Syrië. Vooral dat laatste is opmerkelijk, omdat Israël op voet van oorlog verkeert met het buurland.

'Dringend hulp nodig'

Aan Syrische kant van de grens zijn volgens staatsmedia 783 doden gevallen, enkele duizenden mensen raakten gewond. Daarvan zijn 403 dodelijke slachtoffers gevallen in gebieden die onder controle staan van de Syrische regering. In de overige regio's zijn 380 doden gemeld door hulporganisatie de Witte Helmen.

Een woordvoerder van de Witte Helmen zegt tegen de BBC dat de situatie in Syrië ernstig is. "Veel gebouwen in verschillende steden en dorpen in Noordwest-Syrië zijn ingestort en verwoest door deze aardbeving. Nog steeds liggen veel gezinnen onder het puin. We proberen ze te redden, maar het is een zeer zware taak voor ons."

De burgerhulporganisatie vraagt dringend om hulp. "We hebben de internationale gemeenschap nodig om iets te doen, om ons te helpen, om ons te steunen. Noordwest-Syrië is nu een rampgebied. We hebben hulp van iedereen nodig om onze mensen te redden."

Op beelden is te zien hoe groot de schade is, ook in Syrië: