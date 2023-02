Oranje zaalhockeyers maken gehakt van Kazachstan: 9-1

De Oranje zaalhockeyers hebben ook hun tweede wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van Robert Tigges versloeg Kazachstan met 9-1. Wiegert Schut maakte drie doelpunten.

Kazachstan verloor gisteravond al met 7-1 van België en moest met een paar uur rust achter de kiezen vanochtend alweer aantreden tegen Nederland. Oranje, dat eerder van Namibië won met 7-1 begon sterk. Jochem Bakker zorgde voor de openingstreffer, zijn eerste op dit WK.

Kazachstan beet meteen van zich af en maakte drie minuten later de gelijkmaker. Oranje was niet van z'n stuk gebracht. Zoals de ploeg van Tigges gewend is, speelden de hockeyers de bal geduldig rond om zo een gat in de verdediging te forceren. Dat lukte; uit een strafcorner maakte Boris Burkhardt er 2-1 van.

Leeuw was los

Halverwege het derde kwart werd het 3-1 en kreeg Kazachstan-speler Yerkebulan Dyussebekov geel, omdat hij Schut haakte. Een dure kaart, want de leeuw was los. Met een man meer in de zaal, scoorde Oranje vier keer in twee minuten tijd, onder andere uit twee strafcorners.

Daarna volgden nog twee goals, eentje van Schut, en in het laatste kwart scoorde Schut weer twee keer, waardoor hij op een hattrick uitkwam.

Morgenavond speelt Nederland zijn derde poulewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland om 20.20 uur.