Van Kökçü tot emotionele Volkan Demirel: Turks voetbal reageert op aardbeving

Het epicentrum van de beving, die een kracht van 7.8 had, lag in de buurt van de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije. Er zijn tientallen naschokken geweest. Het dodental in Turkije loopt hard op en ook over de grens in Syrië zijn al enkele honderden slachtoffers gevallen.

Gaziantep FK voetbalt op het hoogste niveau in Turkije. Bij die club spelen geen Nederlanders. Maandag stonden in de Turkse competitie drie wedstrijden op het programma, maar die zijn afgelast.

Tranen bij Volkan

De beroemde oud-keeper en voormalig Turks international Volkan Demirel reageerde in een livestream op TikTok. De huidige coach van Hatayspor deed daarin een uiterst emotionele oproep tot hulp voor de getroffenen.