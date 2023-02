Kazerne in Assen blijft open, maar in afgeslankte vorm

De Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft toch open. Bronnen bevestigen berichtgeving van De Telegraaf dat staatssecretaris Van der Maat dat vandaag gaat bekendmaken. Het Drentse defensieterrein wordt wel flink kleiner.

Assen blijft de thuisbasis van het 13 Infanteriebataljon en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, meldt de krant. Een deel van de gebouwen wordt afgestoten, Defensie steekt 75 miljoen euro in het opknappen van de rest van het complex.

Een afdeling van de Koninklijke Militaire School verhuist van Assen naar Havelte. De Johannes Postkazerne daar wordt voor 250 miljoen euro gerenoveerd. Maar het 45 Pantserinfanteriebataljon gaat wel weg uit Havelte. Dat bataljon wordt ondergebracht op een nieuwe kazerne die in het midden van het land moet komen.

Onrust

Een jaar geleden werd duidelijk dat de sluiting van de kazerne in Assen, gebouwd in 1892, als serieuze optie op tafel lag. Dat veroorzaakte veel onrust in Drenthe. Er werd gevreesd voor het verlies van zeker duizend banen.

Defensie is bezig met het reorganiseren van het vastgoed. Een deel wordt afgestoten, maar er komen ook nieuwe militaire complexen. Veel vastgoed is verouderd, inefficiënt en versnipperd. Het gaat om bijna 10.000 gebouwen op 350 locaties.