Pakistan haalt Wikipedia offline wegens godslastering

Pakistan heeft Wikipedia in het land offline gehaald omdat de website godslasterlijk materiaal zou tonen. De internettoezichthouder zegt dat die pagina's "de gevoelens kwetsen van moslims".

Wikipedia had een ultimatum van twee dagen gekregen om tegemoet te komen aan de eisen van Pakistan. Daaraan is gedeeltelijk voldaan, maar niet voldoende, meldt de overheid. Welk materiaal precies aanstootgevend is voor Pakistan is niet bekendgemaakt.

Godslastering geldt als een zware aanklacht in het streng-islamitische land. Een rechter kan er de doodstraf voor opleggen, maar vaker nog worden mensen die ervan beticht worden bedreigd door woedende menigtes.

TikTok en YouTube

Pakistan beperkte eerder de toegang tot andere sites wegens materiaal dat aanstootgevend werd geacht. Zo werd TikTok in 2020 en 2021 gecensureerd vanwege "immoreel, obsceen en vulgair" materiaal. Toen de videoaanbieder beloofde de site op te schonen werd de app weer toegestaan.

YouTube werd in 2008 uit de lucht gehaald vanwege video's waarin karikaturen van de profeet Mohammed werden getoond. Dat zien veel moslims als godslasterlijk.

De Pakistaanse toezichthouder zegt dat er nog altijd gesproken wordt met Wikipedia over het opheffen van het verbod. De site hoopt dat het snel gebeurt: "We hopen dat de Pakistaanse regering net als ons kennis als een mensenrecht ziet en de toegang herstelt."