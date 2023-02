In het Drentse Gees zijn vannacht vier mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie is een van hen is ernstig gewond, meldt RTV Drenthe.

Het incident gebeurde rond 02.00 uur. Verdere details over de situatie zijn niet bekend.

De politie meldt dat het onderzoek naar de aanleiding van het steekincident in volle gang is.