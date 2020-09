FinCEN Files: 'ING probeerde sancties tegen Rusland te omzeilen'

ING heeft in augustus 2014 45 miljoen dollar overgemaakt voor een Russische staatsbank die toen net op een Amerikaanse sanctielijst stond.

Dat schrijven journalisten van Investico en Trouw, in een nieuwe publicatie over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan nieuwssite Buzzfeed, die ze deelde met journalistenplatform ICIJ.

Die Russische bank, Vnesheconombank, stond op de sanctielijst omdat Rusland eerder in 2014 de Krim had geannexeerd.

Twee pogingen

ING probeerde op 7 augustus 2014 voor het eerst de betaling te doen, schrijven de journalisten. Maar Bank of America, die dollartransacties afhandelt voor ING, weigerde de betaling uit te voeren vanwege de sancties.

Een week later probeerde ING het weer, zonder vermelding van de naam van het dochterbedrijf van Vnesheconombank. Er was niet meer te zien waar het geld vandaan kwam of waar het naartoe ging. Een paar maanden later meldde Bank of America de transactie bij de Amerikaanse autoriteiten en schreef erbij: "Dit lijkt een poging om sancties te ontwijken."

Of de transactie ook echt onder de Amerikaanse sancties viel, is volgens Investico niet zeker. "Niet alle betalingen aan het Russische staatsbedrijf zijn verboden. Maar Bank of America heeft onderzoek gedaan naar de betaling en de onderliggende facturen, en besloot toen de betaling te weigeren."

ING zegt in een reactie tegen Trouw en Investico geen uitspraken te doen over individuele klanten of transacties. Op een verzoek tot een reactie kreeg de NOS nog geen antwoord.

619 miljoen boete

ING moest twee jaar eerder in een schikking met Amerikaanse autoriteiten 619 miljoen dollar betalen, omdat de bank zich niet had gehouden aan sancties tegen een ander land: Cuba.

Via dochterbedrijf Netherlands Caribbean Bank deed ING namelijk tot 2007 zaken met het communistische Cuba.