UWV: werkgevers passen vaker functie-eisen aan in strijd om personeel

Werkgevers passen vaker de arbeidsvoorwaarden of functie-eisen aan in de zoektocht naar personeel. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV onder ruim 4500 werkgevers.

Vorig jaar was ruim de helft van vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit het onderzoek. In 2021 paste in die gevallen 30 procent van de werkgevers de arbeidsvoorwaarden aan. Vorig jaar was dat 39 procent. Dat kan gaan over het salaris, maar ook over flexibele uren en thuiswerken.

Ook de functie-eisen worden wat vaker aangepast, bijvoorbeeld het aantal jaren werkervaring of de eis van specifieke opleidingen. In 2021 paste een kwart (26 procent) van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures de functie-eisen aan. Vorig jaar was dat bijna een derde (32 procent).

Monteurs, timmerlieden en schilders

Vooral in de bouw was het moeilijk om personeel te vinden. Gemiddeld was daar vorig jaar 73 procent van de vacatures moeilijk in te vullen, blijkt uit het onderzoek. "Daar is veel personeel nodig om gebouwen te verduurzamen en het energiesysteem te vernieuwen", zegt Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij het UWV en betrokken bij het onderzoek.

"Dan moet je denken aan monteurs, timmerlieden, schilders. Maar ook de industrie en groothandels hebben deze problemen. Bij provincies, ministeries en de Belastingdienst speelt het wat minder."

Al jaren is de arbeidsmarkt krap, maar zeker sinds het eind van de coronacrisis bereikt de krapte records. Dat nam eind vorig jaar wel iets af, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar toch zijn er nog steeds meer vacatures dan werklozen.

Voor dit jaar is het de verwachting dat de werkloosheid iets oploopt, maar laag blijft. Voor werkgevers blijft het dus lastig om vacatures in te vullen. "Zelf denken vier op de tien werkgevers dat het het aankomend jaar zelfs moeilijker wordt om personeel te vinden dan vorig jaar", aldus Van Brakel.