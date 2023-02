Wekdienst 6/2: • Regionaal ov staakt volledige werkweek • Start proces activisten Hongkong

Goedemorgen! Vandaag staakt het streekvervoer in het hele land een week. De voorbereidende zittingen in het liquidatieproces Eris starten, in Hongkong begint het proces tegen 47 prodemocratische activisten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij het streekvervoer in het hele land wordt deze week gestaakt. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er minder bussen en treinen.

De voorbereidende zittingen starten in het liquidatieproces Eris rond de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Eris gaat over vijf moorden en meerdere pogingen daartoe. Het is een van de meest omvangrijke liquidatieonderzoeken in Nederland.

Vandaag begint in Hongkong het proces tegen 47 prodemocratische activisten. Het is het grootste proces tegen activisten sinds China een strenge veiligheidswet invoerde.

Wat heb je gemist?

In het zuiden van Turkije is vannacht een zware aardbeving geweest. De beving had een kracht van 7,8 en werd behalve in Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker honderden doden en gewonden gevallen, in zowel Turkije als Syrië. Er wordt gevreesd dat het dodental nog zal oplopen.

De schade door de beving is groot: alleen al in de Turkse provincie Malatya zijn volgens de gouverneur zeker 140 gebouwen ingestort. Er liggen nog veel mensen onder het puin.