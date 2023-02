Beyoncé nieuwe Grammy-recordhouder, geen prijs voor Metropole Orkest

"The queen is officially in the building", zei presentator Trevor Noah toen Beyoncé was gearriveerd:

Beyoncé heeft bij de uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles vier van haar negen nominaties verzilverd. Daarmee kan ze zichzelf recordhouder noemen: de zangeres heeft na de winst van vandaag in totaal 32 Grammy's op haar naam staan. Dat is er één meer dan de in 1997 overleden Georg Solti, die er als dirigent en pianist 31 won.

the way Trevor Noah paused the entire ceremony just so he could announce that Beyoncé arrived and hand her her 30th Grammy? love pic.twitter.com/qOvdPOmupm

De Amerikaanse zangeres viel in de prijzen met onder andere haar nummer Cuff It, in de categorie Beste R&B-nummer. Haar vorig jaar uitgekomen album Renaissance werd aangewezen als Beste Dance/Elektronische Album.

Opnieuw zag ze echter de belangrijkste prijs van de avond, Beste Album, aan haar voorbijgaan. Die prijs ging naar Harry Styles met zijn soloalbum Harry's House. Beyoncé werd sinds 2010 vijf keer genomineerd in die categorie, maar won nooit.

Andere winnaars waren onder anderen zangeres Adele en zangeres en rapper Lizzo. Adele won met haar nummer Easy on me een award in de categorie Beste Pop Solo-optreden. De Grammy voor Best Geproduceerde Lied ("record") ging naar Lizzo, voor haar lied About damn time.

EGOT-status

Een andere opvallende onderscheiding was voor de Amerikaanse actrice Viola Davis, bekend van onder andere de serie How to get away with murder. De 52-jarige actrice sleepte een Grammy in de wacht in de categorie Beste Luisterboek, voor het inspreken van haar memoires Finding Me. Daarmee behaalde ze de zogeheten EGOT-status, als artiest die alle belangrijke entertainmentprijzen heeft gewonnen: een Emmy, Grammy, Oscar en Tony Award.

Davis won de Emmy Award in 2015 voor haar hoofdrol in de tv-serie How to get away with murder. Twee jaar later kreeg ze een Oscar voor haar film Fences. De actrice had toen al twee Tony's op haar naam staan, de belangrijkste prijzen voor theaterproducties in de Verenigde Staten.

"Ik ben zojuist 'ge-EGOT'", riep de actrice vanaf het podium nadat ze haar prijs in ontvangst had genomen. Ze is de achttiende artiest die de zogeheten EGOT-status heeft behaald, na bijvoorbeeld Andrew Lloyd Webber, Whoopi Goldberg en John Gielgud.

Geen prijs voor Metropole Orkest

Het Metropole Orkest viel in de prijzenregen buiten de boot. Het Nederlandse orkest was genomineerd in de categorie Best Global Music Album met het live-album Between Us..., een coproductie van onder meer het Metropole Orkest en de Indiase sitarspeler en componist Anoushka Shankar.

Beluister hieronder een van de stukken op het album, onder leiding van de Britse dirigent Jules Buckley en met handpan-speler Manu Delago: