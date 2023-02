Zware aardbeving treft Turkije en Syrië, honderden doden en gewonden

Bij een aardbeving vannacht in het zuiden van Turkije zijn zeker 500 doden en duizenden gewonden gevallen. Er wordt gevreesd dat het dodental nog zal oplopen, in zowel Turkije als buurland Syrië liggen nog veel mensen onder het puin. De Turkse vice-president zegt dat er ruim 280 doden zijn geteld. 2300 mensen raakten gewond. De Syrische staatstelevisie meldt dat er aan hun kant ruim 230 doden zijn. Bewoners werden vlak voor zonsopgang wakker geschud door de beving met een kracht van 7,8. De schokken werden behalve in Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon. Zelfs uit Caïro komen meldingen binnen.

Earthquake with a magnitude of 7.4 occurred in the Pazarcık district of Kahramanmaraş destroying buildings, killing dozens and injured hundreds pic.twitter.com/Le6gKsUYOB — DAILY SABAH (@DailySabah) February 6, 2023

Een ooggetuige vertelt tegen lokale media dat hij en zijn gezin lagen te slapen toen alles begon te bewegen. "Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gezien. We hebben bijna een minuut staan schudden." Toen de aardbeving stopte, vluchtten ze naar buiten. "Ik kon niets meenemen. Ik stond buiten op pantoffels." De schade door de beving is groot: Turkse media melden dat er meer dan 1700 gebouwen zijn ingestort. Alleen al in de provincie Malatya zijn volgens de gouverneur zeker 140 gebouwen ingestort. Er liggen nog veel mensen onder het puin. Na de eerste beving renden mensen naar buiten, schrijven Turkse media. Het was op dat moment erg koud. Een vliegveld in de provincie Hatay, 180 kilometer ten zuiden van het epicentrum, is verwoest. Het luchtruim in de omgeving is voorlopig afgesloten voor commercieel vliegverkeer. Instortingsgevaar Het epicentrum lag op enkele tientallen kilometers ten noordwesten van Gaziantep, waar zo'n 2 miljoen mensen wonen. De Turkse stad ligt niet ver van de grens met Syrië. Daarom zijn er ook veel Syrische vluchtelingen opgevangen in die regio. Een arts in een plaats tegen de Turks-Syrische grens zegt tegen persbureau AP dat daar zeker elf doden zijn geteld en dat er nog steeds mensen onder het puin liggen. "We vrezen dat hier honderden doden zijn gevallen", zegt de arts. Reddingswerkers proberen aan beide kanten van de grens te zoeken naar overlevenden. Er is nog steeds vrees voor instortingsgevaar, mede doordat er nog verschillende naschokken zijn. Met man en macht wordt er gezocht naar overlevenden:

Naschokken Zo'n tien minuten na de eerste aardbeving werd een tweede beving gemeten. Die had volgens de Amerikaanse geologische dienst een kracht van 6,7. In totaal zijn er nog zeker zes naschokken geweest. President Erdogan van Turkije zegt dat er onmiddellijk zoek- en reddingsteams naar de getroffen gebieden zijn gestuurd. "We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken", zegt hij op Twitter. Hij heeft ook al gevraagd om internationale hulp. Het Witte Huis heeft hulp aangeboden. De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan schrijft op Twitter: "Wij staan klaar om elke vorm van assistentie te verlenen." Ook schade in Syrië en Libanon Volgens Syrische staatsmedia zijn in de stad Aleppo enkele gebouwen ingestort door de aardbeving. Ook in de zuidelijke hoofdstad Damascus zouden gebouwen hebben getrild. Het Syrische staatspersbureau Sana heeft beelden gepubliceerd van de schade in de stad Hama:

Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers in de Syrische stad Hama - AFP/via Sana

Ook in Libanon wordt melding gemaakt van de aardbeving. Volgens persbureau Reuters schudden gebouwen daar bijna een minuut lang en zijn veel inwoners van de hoofdstad Beiroet hun huis ontvlucht. Op sociale media zeggen ook inwoners van Israël en Cyprus de beving te hebben gevoeld. Op Twitter gaan veel beelden rond van ingestorte gebouwen: