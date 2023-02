Doden en honderden gewonden in Turkije en Syrië na zware aardbeving

In het zuiden van Turkije is vannacht een zware aardbeving geweest. De beving had een kracht van 7,8 en werd behalve in Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er tientallen doden en honderden gewonden gevallen, in zowel Turkije als Syrië. Er wordt gevreesd voor meer dodelijke slachtoffers.

De schade door de beving is groot: alleen al in de Turkse provincie Malatya zijn volgens de gouverneur zeker 140 gebouwen ingestort. Mogelijk liggen er nog veel mensen onder het puin.

Zo'n tien minuten na de eerste aardbeving werd een tweede beving gemeten. Die had volgens de Amerikaanse geologische dienst een kracht van 6,7. In totaal zijn er nog zeker zes naschokken geweest.

President Erdogan van Turkije zegt dat er onmiddellijk zoek- en reddingsteams naar de getroffen gebieden zijn gestuurd. "We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken", zegt hij op Twitter.

Ook schade in Syrië en Libanon

Het epicentrum van de bevingen lag op enkele tientallen kilometers ten noordwesten van Gaziantep, waar zo'n 2 miljoen mensen wonen. De Turkse stad ligt niet ver van de grens met Syrië. Volgens Syrische staatsmedia zijn in de stad Aleppo enkele gebouwen ingestort door de aardbeving. Ook in de zuidelijke hoofdstad Damascus zouden gebouwen hebben getrild.

Het Syrische staatspersbureau Sana heeft beelden gepubliceerd van de schade in de stad Hama: