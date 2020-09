Dumoulin hakt knoop door: tóch tijdrit op WK in Imola

Tom Dumoulin start vrijdag tóch bij de tijdrit op de wereldkampioenschappen wielrennen in Imola. Zondagavond, direct na de finish van de Tour de France in Parijs, twijfelde de Limburger nadrukkelijk.

"Ik ga eerst nog even twee dagen terug naar huis. Het ligt er een beetje aan hoe ik me voel. Het was sowieso nog een beetje onder voorbehoud, want ik moet even kijken hoe ik uit de Tour kom", zei hij tegen verslaggever Han Kock.

Het parcours in Italië (bijna 32 kilometer) telt nauwelijks hoogtemeters en is dus ideaal voor specialisten. Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden in Bergen (Noorwegen). Een jaar later eindigde hij in Innsbruck als tweede in de race tegen de klok.

Dumoulin reed zaterdag in de Tour een uitstekende tijdrit. Hij eindigde als tweede achter de ontketende Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Van Emden andere afgevaardigde

Jos van Emden is de andere Nederlandse deelnemer tussen de erkende tijdritkanonnen als Rémi Cavagna (Frankrijk), Wout van Aert (België), Rohan Dennis (Australië) en Stefan Küng (Zwitserland).

Pogacar en Dumoulins' ploeggenoot Primoz Roglic richten zich alleen op de wegwedstrijd. Dumoulin start zondag ook bij de wegwedstrijd.