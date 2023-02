Verwarring over overplaatsing Oekraïense minister Defensie

Er is onduidelijkheid ontstaan over het mogelijk overplaatsen van de Oekraïense minister Reznikov van het door corruptie geplaagde departement van Defensie. David Arachamia, de leider van de regeringspartij in het parlement, zei gisteren dat Reznikov wordt vervangen. Daar komt hij vandaag van terug in een bericht op Telegram.

Zonder verdere details te geven, meldt hij dat er "deze week geen veranderingen in het personeelsbestand van het Oekraïense ministerie van Defensie worden aangekondigd".

Oorlog vraagt om "veranderingen in het personeelsbeleid", stelde Arachamia gisteren op Telegram. Kirilo Boedanov, het huidige hoofd van de militaire inlichtingendienst zou Reznikov vervangen.

De leider van de regeringscoalitie sprak van een logische keuze. Departementen als dat van Defensie moeten in oorlogstijd niet worden geleid door politici, maar door mensen met een achtergrond in defensie of veiligheid, zegt hij.

'Zelensky moet beslissen'

Reznikov, die amper vier maanden voor de oorlog in Oekraïne aantrad als Defensieminister, wilde weinig kwijt over zijn mogelijke overplaatsing. Toen journalisten hem er tijdens een persconferentie naar vroegen, zei hij dat een dergelijke beslissing moet worden genomen door president Zelensky. Die had nog niet van zich laten horen, zei hij.

Wel erkende Reznikov dat geen enkele bewindspersoon "voor altijd" op zijn post zit. "Daarom moet je altijd zijn voorbereid op zo'n scenario."

De 56-jarige politicus maakte zich gedurende de oorlog in Oekraïne hard voor toetreding van Oekraïne tot de NAVO. Ook onderhield hij nauwe banden met Westerse ambtgenoten en zag hij toe op de wapenleveranties aan Oekraïne.

Corruptieschandalen

Eerder had Reznikov nog een grondig onderzoek aangekondigd naar de corruptieschandalen op zijn ministerie van Defensie. Die draaien om een onthulling van een Oekraïense krant, die twee weken geleden meldde dat het ministerie voedsel voor het front voor veel te hoge prijzen had ingekocht.

Hoewel Reznikov toen ontkende dat er geld was afgeroomd, moest zijn viceminister Sjapovalov van Defensie toch het veld ruimen. Hij legde zijn functie neer omdat hij verantwoordelijk was geweest voor de aankoop van het voedsel.

Oekraïne kampt al decennia met belangenverstrengeling en omkoping binnen onder meer de politiek en economie. Reznikov sprak zich tijdens zijn ministerschap altijd in felle bewoordingen uit over corruptie in oorlogstijd, wat volgens hem neigde naar "plundering".