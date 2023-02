Inter is Milan de baas in stadsderby, koploper Napoli zet zegereeks voort

Internazionale heeft AC Milan verslagen in de 235ste zogenoemde 'Derby della Madonnina', de derby van Milaan. De Argentijnse spits Lautaro Martínez maakte het enige doelpunt: 1-0.

Inter had het in de eerste helft van de stadsderby voor 't zeggen. Vooral van Martínez ging voortdurend dreiging uit. Zo dwong hij Milan-doelman Ciprian Tatarusanu met een venijnig schot tot een snoekduik en ging zijn kopbal net naast.

Met een kopbal uit een hoekschop van Hakan Çalhanoglu liet Martínez Internazionale in de 34ste minuut alsnog juichen. Het was al de vijfde competitiegoal dit kalenderjaar voor de man in vorm bij Inter, die op het afgelopen, gewonnen WK met Argentinië niet tot scoren kwam.