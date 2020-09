Schildpad van 2,5 meter zwemt in Oosterschelde

In de Oosterschelde in Zeeland is een lederschildpad ontdekt. Agenten op een boot van de Landelijke Eenheid van de politie zagen het reptiel zwemmen en maakten er deze beelden van:

Volgens Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren gaat het om een een volwassen schildpad van zo'n 2,5 meter. De lederschildpad hoort thuis in de Atlantische Oceaan, maar wordt volgens hem ook af en toe in de Noordzee gezien. Langs de Nederlandse kust worden ze nauwelijks waargenomen.

Zorgen over het dier maakt Van der Hiele zich niet. "Zo lang er voldoende voedsel is, kwallen in dit geval, is er geen enkel probleem. Hij was vanmiddag ook volop aan het jagen", zegt hij tegen Omroep Zeeland.